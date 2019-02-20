Erzincan’da öğrencilere organik tarım eğitimi verildi.

Erzincan’ın Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü Gökbayrak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personellerince "Organik Tarım Konulu Eğitim Semineri" verildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personellerince verilen eğitim seminer,öğrencilere organik tarım, organik tarımın üretimden tüketime aşamaları, hastalık ve zararlı mücadelesi, organik tarımın ülkemizdeki durumu ve geleceği konularında bilgi verildi. Organik Tarımın tanıtımı yapılarak organik tarımda tüketici bilinci ile gıda güvenliği açısından tüketici bilincinin oluşturulması sağlandı.

Yapılan sunumların ardından soru - cevap şeklinde devam edilen seminer de genç tarım öğrencilerinin organik tarımla ilgili merak ettikleri hususlar cevaplandırıldı.

Öğrencileri Organik Tarım Konulu Eğitim veren Ziraat Mühendisi Onurhan Karahan, Serbay Çelebi, Mehmet Çatak ve Muhlis Yamaç hazırlamış oldukları eğitim için eğitimcilere teşekkür ettiler.Program sonunda öğrencilere organik tarım logolu şapka ve organik tarım logolu kalem dağıtıldı.