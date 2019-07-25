0553 313 94 23

Erzincan’da öğrencilerden Kur’an-ı Kerim tilaveti

ı Kerim tilavetinde bulundular.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:12
Erzincan’da öğrencilerden Kur’an-ı Kerim tilaveti

ı Kerim tilavetinde bulundular.


Müftülük Konferans salonunda kadınlara ayrı erkeklere ayrı günde düzenlenen programda Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “İlimizde, 4 kız 4 erkek yatılı Kur’an kursumuzda bu dönem 654 öğrenci okumaktadır. Bunun 351’i kız, geri kalan yarısı da erkektir. Ayrıca ilimiz genelinde bu yaz döneminde 11 bin 650 öğrenci eğitim görmektedir. Biz bu rakamları yeterli görmüyoruz. Ama her yıl din eğitimine ilginin giderek artış gösterdiğini müşahede etmekteyiz. Hafızlık kurslarımızda hıfzını tamamlayıp imam hatip lisesine devam eden öğrencilerimize bu yıldan itibaren, temel İslam kaynaklarını orijinal metinlerden okuyabilmeleri için Arapça dil eğitimi imkanı sunulacaktır. Hedefimiz, gelecekte din hizmeti ve din eğitimini emanet edeceğimiz nesillerimizin daha donanımlı yetişmeleri ve görevlerini daha etkin ifâ etmeleridir. Böylece, sahih dini bilgiye ulaşım daha kolay olacak ve toplumumuzu din ile aldatmak isteyenlere fırsat verilmemiş olacaktır. Yatılı Kur’an kurslarımızda okuyan öğrencilerimiz, aynı zamanda imam hatip lisesine devam etmektedirler. Okullarını başarıyla tamamlayan çocuklarımızın İlahiyat Fakültesi öncelikli olmak üzere üniversiteyi bitirmelerini ve hayata atılmalarını arzuluyoruz.” diye konuştu.


Programda daha sonra öğrenciler tarafından ilahiler, şiirler ve Kur’an-ı Kerim okundu. Hafızlık slayt gösterimi ve hadis sunumu ile Kur’an Kursu öğrencileri gösteride bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması
    1. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden..
    2. 'Diplomatın yaralanması siyasi veya..
    3. Yılda 555 milyar lira israf ediyoruz
    4. Hazar Denizi'ne savaş uçağı düştü!
    5. Üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS..
    6. Yunusemreli satranççılar Konya’da..
    7. Kabil’de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı
    8. Zingat’tan okul arayanlar için "Zingat..
    9. Yüksek Askeri Şura toplanıyor
    10. TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı
    11. Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli..
    12. Kuzey Kore’nin son füze denemesine..
    13. Vali Deniz, gençlerle buluştu
    14. Erdoğan imzayı attı! 4 bakanlığa..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    17. Öğretmenlik ve sağlık alanlarında..
    18. GÜNCELLEME - Van'da bir terörist..
    19. 'Çiçeği burnunda okul' meslek..
    20. Van’da 1 terörist etkisiz hale..
    21. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    22. 'Facebook tüketicilerin tercihini..
    23. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4..
    24. (Özel) Böyle vahşet görülmedi
    25. Merkez'in kararı öncesi dolarda son..
    26. Geçici ithal edilen araçlara ilişkin..
    27. (Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı..
    28. Mesleki ve Teknik eğitime destek..
    29. Gelenek devam ediyor
    30. Yer: Ankara... FaceApp ile onlarca..
    Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar
    Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!