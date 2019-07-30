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Erzincan’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş beraberinde Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile birlikte köy ve ilçelere ki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Refahiye ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldiler.

30 Temmuz 2019 Salı 10:00
Erzincan’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş beraberinde Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile birlikte köy ve ilçelere ki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Refahiye ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldiler.


Refahiye Çok Programı Lisesinde düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş,Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, Refahiye Belediye Başkan Vekili Elvan Tekin, Erzincan İl özel İdaresi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ildeki bütün kamu kurum müdürleri ve Refahiye ilçesinde bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, yaptığı konuşmada; “Sayın valimizin İlçemize olan hassasiyetinizi bilmiyorum. Muhtarlar toplantısının ilkinin Refahiye ilçesinde başladınız bu anlamda Kurumum ve ilçem adına teşekkürlerimi arz etmek isterim” dedi.


AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ise konuşmasında; “Bu toprakların yetiştirdiği medarıiftiharı Sayın Binali Yıldırım’ın selamını getirdim.Erzincan’da ve Bütün Türkiye’de ülkemizi kalkındırmak geliştirme için hep birlikte çalışacağız,halkımız belediye başkanını seçti sizleride muhtar seçti.Onun için hepinize bu toplantıya iştirak ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum,muhtarlar bizim için çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi muhtarlarımızı üzerseniz bizi üzersiniz. Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor. Muhtarların derdi, bizim derdimizdir” dedi.


Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise konuşmasında; “Muhtarlık görevine seçilen muhtarlara devletimize,milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Özellikle muhtarlarımız vatandaşımıza köylerine ve mahallelerde hizmet etmeleri elbette çok kutsal bir görev icra ediyorlar.Meclisimiz 17 Temmuz’da tatile girdi 1 Ekim’den inşallah tekrar yasama faaliyetlerine başlayacaktır. Burada bizlerde sizler gibi gecemizi gündüzümüze katarak sayın vekilimizle gerek Erzincan’da olsun gerek Ankara’da olsun şehrimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin köylerimizin sorunları çözme adına gayret gösteriyoruz.İnşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.


Son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise açıklamasında; “Muhtarlar bizim gören Gözümüz konuşan dilimiz duyan kulağımızdır. Milletin teveccühüne köylünün ilgisine layık olmak için özveriyle çalışacağınızdan hiçbir şüphem yok. Refahiye merkezden sonra muhtarlarımızın en kalabalık olduğu yer.Önümüzdeki 5 yıl sürecek muhtarlık görevinizde başarılar diliyorum, geriye döndüğünüzde de köylülerinize komşularımıza selamlarımızı istiyorum” dedi.


Düzenlenen toplantıda Refahiye Belediye başkanlığı, Refahiye Kaymakamlığı ve kurumlar İlçede yapılan ve yapılması planlanan faaliyetleri içeren sunumlarını katılımcılara aktardılar.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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