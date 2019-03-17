Erzincan'da muhtarın silahlı saldırıda öldürülmesi Tercan ilçesinde av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtarın ölümüne, yanındaki çobanın ise yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılan araçtaki muhtarın öldürülmesi, yanındaki çobanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine gitmek isteyen köy muhtarı Behsat Çakmak'ın av tüfeğiyle öldürülmesi ve çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'nin yaralanmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Batuhan Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Olay Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi Üçpınar köyü muhtarı Behsat Çakmak, 15 Mart'ta aracıyla köy yolunda belde merkezine gitmek istediği sırada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, yanında bulunan Afganistan uyruklu çoban Muhammet Nuri yaralanmıştı. Olay yerinde bulunan ayak izleri ve dedektör köpek "Ten"in iz sürmesi sonucu zanlı jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.