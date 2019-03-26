Erzincan’da motor sporu tutkunları için pist yapılıyor

Erzincan Belediyesi tarafından motor sporları tutkunlarına özel pist için temel atıldı. Adrenalin tutkunu sürücüler trafiğe kapalı bir alanda özel araçlarıyla boy gösterecekler.

Erzincan Belediyesi bu özel pisti Erzincan’a kazandırmak için kolları sıvadı ve pistin temel atma törenini yaptı. Modifiye tutkunlarının istekleri üzerine Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy bir çalışma yaparak pist alanının yerini tayin etti ve pist alanının temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Modifiye ve Araç Tutkunları Derneği Başkanı Mithat Kılıçkaya ve birçok vatandaş katıldı.

Erzincan Modifiye ve Araç Tutkunları Derneği Başkanı Mithat Kılıçkaya, “Erzincan Gençlerinin trafiği tehlike sokacak bütün hareketlerin hepsinin heyecanını artık bu pistte attıracağız artık magandalık yok. Güzel bir organizasyon oluyor bunun için çok çalıştık Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açılış konuşmasında,“Kulübünüz kuruldu biz de pistin yapımı için söz verdiğimiz gibi bugün bu bölgede modifiyeci kardeşlerimize ve motosikletçi kardeşlerimize pistlerini hazırlamaya başladık hayırlı uğurlu olsun. 31 Martta ben size güveniyorum. Biz hiç kimseyi eleştirmiyoruz hiç kimseyle ilgili yalan dolan haber yaymıyoruz. Biz ne yapıyoruz 17 yıldır Erzincan’a yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yatırımlardan bahsediyoruz. 3 dönemde AK Parti Belediye Başkanlarımızın yaptığı hizmetlerden bahsediyoruz ve yapacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Benim hemşehrilerim her şeyin iyisini biliyor. En iyisini de 31 Martta yapacağına da inanıyorum. Pistinizde hayırlı uğurlu olsun 31 Martta hayırlı uğurlu olsun. Biz sizi candan seviyoruz, durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise konuşmalarında, “Böyle bir isteğiniz olduğunu ilettiğiniz anda başkanımız neresi olur diye bir çalışma yaptı. Bu pistin sizlere ve Erzincan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ardından konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Erzincan Sosyal donatılarla, eğlencelerle güzel ve yaşanabilir bir şehir olacaktır. Siz söylediniz ve hemen eyleme geçtik bu pistin temelini attık. Gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin bu şehirde daha rahat yaşayabilmeleri için daha huzurlu olabilmesi için kendimizi sizlere amade etmişiz. Onun için bizlere güvenin biz sizlerin güveninizi boşa çıkarmayacağız” dedi.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmalarında ,“Erzincan’da yeni yeni şeylerin olması bizi çok mutlu ediyor.Erzincan çok güzel bir şehir doğa sporlarıyla, turizmiyle, modifiye pistiyle çok daha güzel olacak. Bunun için uğraşıyoruz bunun için mücadele ediyoruz. Hepinize karda kışta geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.