0553 313 94 23

Erzincan’da LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı’na(LGS), Erzincan’da yüzlerce öğrenci girdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
Erzincan’da LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı’na(LGS), Erzincan’da yüzlerce öğrenci girdi.


Puanla öğrenci alan liselere girebilmek için öğrenciler sınıfta, aileleri ise okul önlerinde ter döktü. Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30’da başlayan ilk oturuma kısa süre kala dersliklere alındı. Dışarıda heyecanla bekleyen velilerden bazıları yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim’i okuyarak, çocukları için dua etti.


İki ayrı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorulacak. 75 dakikalık ilk oturumun bitmesiyle 45 dakikalık mola verilecek. Saat 11.30’da da ikinci oturum başlayacak. İkinci oturumda ise öğrenciler sayısal soruları yanıtlayacak.


Çocuklarının emeklerini alacağı sınavda başarılı olmaları için duada bulunan aileler, "Çocuklar uzun bir dönemdir bu sınava hazırlanıyordu. İnşallah arzu ettikleri okullara gidebilmeleri için başarılı olurlar" diye konuştular.


Öğrenciler ise "Bu sınava çok çalıştık. Zor bir sınav olacak. Ama başaracağız" dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve park sözü
    1. Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve..
    2. Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine..
    3. Mehmet Helvacıoğlu: “Ramazan bereket..
    4. Transferin gözdesi Vedat Muric
    5. Ulusal Fenilketonüri Günü
    6. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'den..
    7. Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi
    8. Akyazı’da 48 kök Hint keneviri ele..
    9. Van’da 8 bin paket kaçak sigara ele..
    10. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    11. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    12. İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
    13. Yürek yakan kaza! Şehit haberi geldi
    14. 'Mutlu evliliklerin sayısını artırmak..
    15. Başkan Gültak, çocuklara erken bayram..
    16. Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü
    17. "Ramazanda dinlenen bedeni bayramda..
    18. Türkiye-İran sınırında çatışma! 2..
    19. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    20. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri..
    21. Çiğli Belediyesinde bayramlaşma
    22. "Dolandırıcılardan gelen gerçek dışı..
    23. Erzincan’da LGS heyecanı
    24. Yatırımcı rehberi (9)
    25. Yatırımcı rehberi (7)
    26. Yatırımcı rehberi (8)
    27. Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib’i..
    28. Hz. Bilal Camisi ibadete açıldı
    29. Yatırımcı rehberi (5)
    30. Yatırımcı rehberi (6)
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti