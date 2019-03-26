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Erzincan’da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Erzincan’da Kütüphaneler Haftası kutlama programı düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 09:04
Erzincan’da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Erzincan’da Kütüphaneler Haftası kutlama programı düzenlendi. 55. Kütüphaneler Haftası kutlama programı, Erzincan İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen program ile kutlandı.


Kutlama programına Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Nigar Erbil; “ Halk kütüphaneleri toplumda dil, din, cinsiyet,seviye farkı gözetmeksizin tüm insanların çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kurumlardır.Halk Kütüphanelerinin amacı tüm vatandaşların bilgi edinmelerini, kendilerini eğitmelerini ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için kitaplardan ve diğer bilgi içerikli materyallerden serbestçe, hiçbir zorluğa uğramadan yararlanmalarını sağlamaktır.25-31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlayacağımız 55.Kütüphane Haftasının ana teması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ”Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü” olarak belirlenmiştir.Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin istikrarlı ve sürekli büyüyerek kalkındıklarını “Her Alanda Sürdürülebilir Kalkınma” politikası izlediklerini görmekteyiz. Kalkınmanın en temel yapıtaşı toplumdur. Bu nedenle ülkemizin her yerinde topluma bilgi sunan halk kütüphanelerinin Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında ulusal kalkınmaya çok yönlü katkısı olmaktadır. Erzincan İl Halk Kütüphanesi olarak ilkemiz, toplumun parçası olan her bireyi bilgilendirmek için, insan odaklı çalışmaktır. Bu düşüncelerle 55. Kütüphane haftasını kutlar, saygılar sunarım” dedi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ise; “Sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak bilgi ve belgelenin kaybedilmeden bir sonraki kuşaklara doğru aktarımı ile mümkün olur. Kütüphaneler Basılı olan ya da olmayan bilgi kaynaklarının barındırılıp korunduğu, insanlarımızın faydalanmasına sunulduğu kurumlardır; işte bu yüzdendir ki bilgi ve belgenin kaybedilmeden aktarımında çok önemli bir rol üstlenir.


Kütüphanelerimizin baş mücevheri olan kitaplar okuyucusunun fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirirken; okuyan insanlar bilen, gören ve aydınlatan insan olarak topluma yön vermektedir. Bilgi çağını yaşadığımız bu yüzyılda, bilginin hızla gelişmesine, değişmesine ve araştırmalar ile yeni bilgilerin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bilgiyi elinde tutan ona sahip olan Ülkelerin gücüde elinde tuttuğunu; yeni teknoloji ve buluşlarla Dünyamıza nasıl yön verdiğini hep birlikte gözlemliyoruz.


Çocuklarımız ile gençlerimizin okuma alışkanlığını kazanarak büyümeleri, bizleri bu yarışta öne geçirecek en önemli unsurdur. Bu sebepledir ki siz kıymetli anne ve babalarımızdan günümüzde kitap okuma alışkanlığının karşısındaki en büyük rakibi olan teknoloji bağımlılığı konusunda daha duyarlı olmanızı, gelişmiş toplumların en belirgin özelliği olan kitap okuma alışkanlığının geleceğimizin teminatı olan canlarımıza kazandırılması hususunda daha fazla çaba harcamanızı rica etmekteyiz.


İlimizde Kütüphanecilik hizmetlerini İl Halk Kütüphanemiz yanında Alpar Kılınç Kütüphanemiz, Çocuk kütüphanemiz ve gezici kütüphane aracımızla da desteklemiş kütüphaneye olan bağı ve kullanımı arttırmak adına bir yılı aşkın süredir de İl Halk Kütüphanemizde 17 olan kapanış saatimizi “geç saat uygulaması ile” akşam 22 ye çıkararak okuyucularımıza daha uzun süre hizmet vermeyi sürdürmüş bulunmaktayız.


Günümüzde Kütüphaneler sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkmış, sergiler ve konferansların tertiplendiği, teknolojik gelişmelere göre farklı fonksiyonların hayat bulduğu 24 saat yaşayan yapılar haline gelmiştir.


Bizde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Olarak bu gelişmelere ayak uydurmak adına Valimiz öncülüğünde yeni ve daha modern bir bina çalışmalarına başlamış ve hazırladığımız avam projemizi de Bakanlığımızdan onaylatmış durumdayız. Şu an Statik ve Mekanik proje çalışmaları yapılan projemizi en kısa zamanda siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunmak için çalışmaktayız.


Kıymetli misafirlerimiz sürdürülebilir kalkınmada bilgi ve belgenin önemini sizlere yeniden hatırlatırken bu yolun en önemli öğeleri olan Kütüphane Çalışanlarımızın da huzurlarınızda haftasını tebrik ediyor, çalışmalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri tarafından kitap okuma ve kitap sergili tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından öğrencilere kitap hediyesin de bulunuldu.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:04
  1. kitap
  2. kültür
  3. sergi

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