Erzincan’da kurulacak süt deposu için imzalar atıldı

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin, Erzincan’da kurulması planlanan süt işleme tesisine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Faruk Günay yürütülen ön çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, tesis içerisinde yer alacak soğuk ve inkübasyon odalarının kurulumu için sunulan tekliflerin değerlendirildiğini bildirerek, Mespan Soğutma Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. firması ile sözleşme imzalandığını kaydetti.

Başkan Günay, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, projenin, Mespan firması için hayırlı olmasını temenni etti.