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Erzincan’da köy toplantıları devam ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Dutluca köyü ve çevre köy halkının katılımı ile Dutluca Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
Erzincan’da köy toplantıları devam ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Dutluca köyü ve çevre köy halkının katılımı ile Dutluca Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.


İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Hayvansal üretim alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve Bitkisel Üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.


Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
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