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Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor

Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu uçun pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi bahar ayları ile birlikte adeta coştu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:53
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor

Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu uçun pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi bahar ayları ile birlikte adeta coştu. Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor.


Erzincan-Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen kar suları ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.


Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan Şelale ve çevresinde incelemelerde bulunan Erzincan İl Özel İdaresi’nde görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan,Erzincan kent merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki şelalenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade etti. Konarlı Şelalesi’nin Erzincan’ın bakir bölgelerinden birisi olduğunun altını çizen Ayan; “Kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi’ne dökülüyor. Başta Erzincan’da yaşayanlar olmak özre herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer, herkesi davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:53
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