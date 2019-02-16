Erzincan’da ki 61 öğrenci hafızlık icazet belgelerini Başkan Erbaş’dan aldı Erzincan’da hafızlığı tamamlayan 61 erkek öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi.

Erzincan’da hafızlığı tamamlayan 61 erkek öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi.

İl ve din görevlileri buluşmaları kapsamında Erzincan’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş 61 erkek öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasiminde konuştu.

Kur’an-ı kerim öğrenmenin faziletinden bahseden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş, hafızlığını tamamlayan öğrencileri, anne babalarını ve hocalarını tebrik etti.

Erzincanlıların yoğun ilgi gösterdiği hafızlık icazet töreni, Terzibaba Camii’nde düzenlendi.

Gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş, Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, cami imamları, Kur’an kursları eğitimcileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat ve Kurul Başkanı Hafız Osman Şahin’in Kur’an ziyafetiyle başlayan icazet merasimi, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin okuduğu surelerle devam etti.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş, mezun hafızları başarılarından ötürü tebrik ederek, icazet belgelerini teslim etti.

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