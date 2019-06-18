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Erzincan'da kent içi ulaşıma 10 yeni midibüs

Erzincan Kent İçi Ulaşım AŞ'nin Anadolu Isuzu'dan aldığı 10 yeni nesil araç hizmete girdi- Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun:- "Erzincan Belediyesi olarak hizmetin en iyisini sunabilmek için tüm birimlerimizle aralıksız şekilde çalışıyoruz"

18 Haziran 2019 Salı 12:26
Erzincan'da kent içi ulaşıma 10 yeni midibüs

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Kent İçi Ulaşım AŞ'nin Anadolu Isuzu firmasından aldığı yeni nesil 10 toplu taşıma aracı midibüs törenle hizmete girdi.

Anadolu Isuzu'nun ürettiği yeni nesil midibüslerin Bingöl, Afyonkarahisar, Sivas ve Hatay'da yapılan teslimatlarından sonra, Erzincan halkının da kent içinde konforlu ve güvenli yolculuk yapması için, 8 Isuzu Novociti Life ile 2 Novociti marka araç devreye alındı.

Midibüslerin belediye iştiraklerinden Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş'ye teslimi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çok fonksiyonlu araçların hizmete sunulmasıyla başta engelli ve yaşlılar olmak üzere herkesin rahat edeceğini söyledi.

Erzincanlıların hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Aksun, "Özellikle ulaşım alanında yaşlı vatandaşlarımızın daha kolay seyahat etmeleri için bu yeni nesil araçların Erzincan'da hizmete girmesi bizi mutlu etmiştir. Erzincan Belediyesi olarak hizmetin en iyisini sunabilmek için tüm birimlerimizle aralıksız şekilde çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman da Erzincan halkının daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için son model toplu taşıma araçlarının teslimatından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Teoman, şunları kaydetti:

"Teslimatımızın çoğunluğunu sınıfının en yeni, konforlu ve en güvenli performanslı aracı olan Novociti Life oluşturmakta.Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla seyahat edebilecekleri bu araçlar en iyi tasarım ödülünü hem yurt içinde hem de yurt dışında almış bulunuyor. Kendi mühendislerimizin dizayn ettiği ve işçilerimizin emeğiyle üretilen bu toplu taşıma araçlarının Erzincan halkına bir noktadan diğerine konforlu ve güvenli şekilde uzun yıllar hizmet edecek olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Isuzu yetkilileri, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a plaket ile toplu taşıma araçlarının temsili anahtarını verdi.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:26
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