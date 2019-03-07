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Erzincan’da kaza: 4 yaralı

Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:18
Erzincan’da kaza: 4 yaralı

Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Ednan Eğribaş’ın kullandığı 26 RR 621 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki kavşakta, Mesut Taş idaresindeki 24 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen iki araçlarda toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı Mesut Taş, Berk Tahtasız, Ednan Eğribaş ve Neziha Eğribaş, olay yerine gelen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazada yaralanan dört kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:18
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