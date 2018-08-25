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Erzincan'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:04
Erzincan'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş (27) idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

3 VE 4 YAŞLARINDA İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yolcular araçlarda sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden her iki sürücünün yanı sıra Karataş idaresindeki otomobilde bulunan Eylül (3), Yaren Zehir (4) ve adları henüz öğrenilemeyen bir çocuk ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Duygu Karataş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sürücü Adıbelli'nin kullandığı otomobildeki Burhan Olcay'ın (30) da hayatını kaybettiği, aynı araçtaki Mahsun Yıldırım'ın ise yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR VE ÖLÜLER AYNI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların ekiplerince çekilmesinin ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:04
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  3. Erzincan-Sivas Karayolu
  4. Heybeli köyü
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  6. AFAD
  7. Hüseyin Adıbelli
  8. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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