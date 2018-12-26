Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Çayırlı ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi Şengül Sokak'taki bir evde oturan Gencay (18) ve kardeşleri Çağla (17), Ahmet Can (8), Nazim Can (9), Emir (7) ve Enes Yavuz (6), uyurken kaldıkları odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumu fark eden baba Gürol Yavuz'un haber vermesiyle eve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kardeşlerden Gencay Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyurken babası Gürol Yavuz'un kendilerini uyandırdığını anlattı.

Uyandığında kendisini iyi hissetmediğini ifade eden Yavuz, "Hepimiz uyuyorduk. Babam fark etmiş dumanı. Ben kalktığımda her yer dumandı. Daha sonra hep birlikte dışarıya çıktık. Orada biraz daha rahatsızlandım, midem bulandı ve yere düştüm. Ardından ambulansı aradık." dedi.

Baba Gürol Yavuz ise çocuklarını sabah erken saatte okula göndermek için uyandırmak istediğinde evdeki dumanı fark ettiğini belirterek, bunun üzerine çocukları uyandırarak dışarıya çıkardığını söyledi.

