Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı Yaklaşık 50 metrelik şarampole düşen kamyonette yaralanan 3 kişi, AFAD ve 112 ekiplerince güçlükle kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen kamyonette sıkışarak yaralanan 3 kişi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Nahit Turgut'un (75) kullandığı 16 LC 750 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi. Kara yolunda seyir halinde olan başka bir araç sürücüsü kazayı fark ederek durumu polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Turgut ile araçtaki Mehmet Büyük ve Endonezyalı eşi Magdelena Tobing'in yaralandıklarını ve araç içerisinde sıkıştıklarını belirledi. Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı güçlükle kurtardı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza yapan araçtaki kişilerin Bursa'dan aldıkları lokanta malzemelerini Ardahan'a götürmek istedikleri öğrenildi.

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