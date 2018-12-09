Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Feyzullah Yanar (37) yönetimindeki 25 AK 013 plakalı kamyonet, Erzincan Bulvarı'nda, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yanar ile araçtaki Harun Kesekler ve Muhammet Arlı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.