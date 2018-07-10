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Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:55
Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolu yeni çevre yolu güzergahında bulunan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HH 1879 plakalı otomobil ile 24 DL 761 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlardan birinden kopan LPG tankı yola fırladı. Gaz sızdıran LPG tankı tehlike saçtı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:55
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