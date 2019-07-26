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Erzincan’da hububat hasadına sıkı denetim

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:30
Erzincan’da hububat hasadına sıkı denetim

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor.


Hasadın başladığı Erzincan’da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlalarda dane kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, hububat hasadının yüzde 95’inin biçerdöverler tarafından yapıldığını söyledi. Biçerdöverlerin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Şahin, bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin biçerdöverlerin kontrollerini sürekli yaptığını söylerken, böylece dane kaybını en alt seviyeye getirmeye çalıştıklarını ifade etti.


Şahin, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, kontrollerde yüzde iki dane kaybının esas alındığını, bunun üzerinde dane kaybı olduğunda cezai müeyyide uyguladıklarını ve yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:30
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