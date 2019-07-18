Erzincan’da Haziran ayında 113 konut satıldı

Erzincan’da 2019 Haziran ayında 113 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre; 2019 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,7 düşerek 113 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek payasahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

2019 Haziran ayında Erzincan 113 konut satışı ile 69. sırada yer aldı.