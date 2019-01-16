0553 313 94 23

Erzincan'da hareket eden otobüsün altında kalan İranlı şoför öldü

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:51
Erzincan'da hareket eden otobüsün altında kalan İranlı şoför öldü

Erzincan'da kullandığı otobüsün arızalanan körüğünü tamir ederken aracın altında kalan İranlı şoför, hayatını kaybetti.

İran'dan İstanbul'a giden İran uyruklu Mojtaba Taghı Zadeh Hamzyan Olya'nın (37) kullandığı 63 D 110-10 İran plakalı yolcu otobüsünün sağ arka lastiğinin bulunduğu bölümdeki körük, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Beldesi mevkisinde arızalandı.

Bu nedenle otobüsü yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Olya, muavin Sajjad Alızadeh ile arızalanan körüğü tamir etmek için kriko ile aracı kaldırdı.

Otobüsün altına girerek körüğü tamir etmeye çalışan Olya, bu sırada krikonun kayması ve aracın hareket etmesiyle altında kaldı.

Ağır yaralanan Olya, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:51
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. altında
  4. Erzincan
  5. iran
  6. otobüs
  7. öldü
  8. sürücü
  9. tamir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresunspor yönetiminden destek çağrısı
    1. Giresunspor yönetiminden destek çağrısı
    2. Denizli'de işçi servisi devrildi: 12..
    3. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in..
    4. ABD'de 5 Suudi genç ortadan kayboldu!..
    5. Antalya'da otomobilin çarptığı..
    6. AB’den Kur’an-ı Kerim araştırmacıları..
    7. Tesettüre küfredenler, Zübeyde Hanıma..
    8. Kırıkkale'deki DEAŞ davası
    9. Kerkük'te Türkmen şehitler anıldı
    10. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    11. Savcıya bıçak çekti! "Sizi keserim,..
    12. Abdullah Avcı, 5 yıl daha Medipol..
    13. Farelerde kanser hücreleri yağ..
    14. FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli..
    15. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    16. Münbiç'te patlama meydana geldi
    17. Cimbom'da Ozan'dan sonra bir ayrılık..
    18. "Benim kimseyle kavgam yok"
    19. Değerini bilmemiz gereken üçlü:..
    20. FETÖ itirafçısı anlattı! 'Pavyondan,..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var