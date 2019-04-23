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Erzincan’da gençlerden köy okuluna kitap bağışı

Erzincan Gençlik Merkezi’nin duyarlı gençleri köy okulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundular.

23 Nisan 2019 Salı 07:19
Erzincan’da gençlerden köy okuluna kitap bağışı

Erzincan Gençlik Merkezi’nin duyarlı gençleri köy okulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundular. Erzincan Gençlik Merkezi’nin başlattığı kitap bağışı kampanyasına bir yenisini daha eklendi. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar,İliç ilçesindeki İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine teslim edildi.


Üniversite’de öğrenciyken Erzincan Gençlik Merkezi’ni aktif olarak kullanan ve mezun olduktan sonra Erzincan’ın İliç İlçesi’nde İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokuluna ücretli öğretmen olarak atanan Aysun Demir, okulda öğrencilerinin kitap ihtiyacı olduğunu görünce Erzincan Gençlik Merkezi ile irtibata geçerek kitap konusunda destek talebinde bulundu. Genç öğretmenin bu talebine yönelik olarak "Kitap Bağış Kampanyası" başlatan Erzincan Gençlik Merkezi’nin çağrısı kısa zamanda karşılık buldu. 2 ay gibi kısa sürede yaklaşık 500 adet kitap toplayan Erzincan Gençlik Merkezi görevlileri kitapları İliç’e götürüp okul kütüphanesine teslim ettiler. Okula gelen kitapları gören öğrenciler ise sevinçlerini öğretmenleri ile paylaştılar.


Öğrencileri için gelen kitapları görünce çok duygulanan Öğretmen Aysun Demir "Erzincan’ın İliç ilçesinde İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulunda görev yapmaktayım. Öğrenciyken Erzincan Gençlik Merkezinde faaliyetlere katılıyordum. Görev yaptığım okul yeni olduğu için çocukların hikaye , roman kitapları neredeyse hiç yok denilecek kadar azdı. Bende bu konuda Erzincan Gençlik Merkezi ile irtibata geçerek yardım istedim. Sağolsun onlarda kitap bağış kampanyası düzenleyip öğrencilerimin ihtiyaç duydukları kitapları kısa sürede gönüllü gençlerimizin duyarlılığı ile toplayıp okulumuza getirdiler. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Okullarının ve kendilerinin kitap ihtiyacı için bağışta bulunan herkese teşekkür eden öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek Erzincan Gençlik Merkezi’ne ve kitap bağışında bulunan abilerine ve ablalarına teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:19
  1. kitap

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