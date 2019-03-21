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Erzincan’da fidan izdihamı

Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olan ve Dünya Ormancılık Günü olarak da kutlanan 21 Mart etkinlikleri çerçevesinde Erzincan’da halka fidan dağıtıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:42
Erzincan’da fidan izdihamı

Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olan ve Dünya Ormancılık Günü olarak da kutlanan 21 Mart etkinlikleri çerçevesinde Erzincan’da halka fidan dağıtıldı. Fidan alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu.


21 Mart Dünya Ormancılık günü dolayısıyla Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin adet sarıçam, karaçam, mavi ladin ve ıhlamur fidanı dağıtıldı. Fidanlardan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından içerisinde fidan bulunan kamyonetin Cumhuriyet Meydanı’na geldiğini gören vatandaşlar, ücretsiz olarak dağıtılan 5 bin adet sarıçam fidanını alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.


Yapılan fidan dağıtım etkinliğiyle ilgili konuşan Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık "Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. yılı kutlamaları ve 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında ağaç sevgisi, orman sevgisi ve doğa sevgisinin katlanarak arttırılması ve insanlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla orman işletme müdürlüğümüz olarak vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ormanlar insanlar ona sahip çıktığı sürece korunabilir. Bizler de geleceğin bilinçli vatandaşlarını yetiştirebilmek için bu etkinliklerle özellikle gençlerimize mesaj veriyoruz. Ormanlarımız bilinçli vatandaşlarımızın yetişmesi ile korunacaktır. Bizler de bu vesileyle bugün burada beş bin adet sarıçam, karaçam, mavi ladin ve ıhlamur türünde fidanlarımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız, dağıtılan fidanları mutlaka toprakla buluştursunlar. Verdiğimiz fidan beş yaşında fidanlar. Vatandaşlarımız dikimlerini yaparken mutlaka poşetlerini sökmeleri gerekiyor. Vatandaşlar fidanlarını beş gün içerisinde toprakla buluştururlarsa bizim de amacımız hâsıl olmuş olur. Ben buradan ağaca, doğaya, ormana gönül vermiş herkesin Ormancılık Haftası’nı kutluyorum" dedi.


Erzincan’da fidan dağıtımının her yıl yapıldığını hatırlatan Tekin Işık, "Erzincan’da fidan dağıtımı artık geleneksel hale geldi, beş bin fidanımız kısa sürede tüketildi. Bu da Erzincan’ımızda baharın fidan dikim şöleni havasında geçtiğini gösteriyor. Tabii ki biz buradaki beş bin fidan ile yetinmeyeceğiz. Bu etkinliklerimiz ilçelerimizde okullarımızda devam ettireceğiz. Gerçekten Erzincan’da fidana yoğun ilgi var bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.


Bir vatandaş ise "Devletimizin erozyonu önlemek için yaptığı bu çalışma çok güzel herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Erzincan Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan beş bin adet fidan 15 dakika içerisinde tükendi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:42
  1. doğa

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