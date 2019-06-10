Erzincan'da "FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük" davası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüzlük yaparak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan Naci Kaya ile aralarında iş insanlarının da yer aldığı 6 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Sanık yakınları ve avukatlarının da katıldığı duruşmada Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetiyle ilgili müzekkereye henüz cevap verilmediği belirtildi.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, önceki ifadelerini yineleyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamını, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye verilecek cevabın beklenmesini ve eksiklerin giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki sözde mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, örgütün Erzincan'daki iki derneği vasıtasıyla "Sosyal Destek Programı (SODES)" projelerinde usulsüzlük yaptıkları, projeden sağlanan haksız geliri örgüt ve ona yakın kuruluşlara aktardıkları belirtiliyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, bazılarının da "ByLock" kullandıkları iddianamede yer alıyor.

