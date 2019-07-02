Erzincan’da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı Erzincan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzincan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolunun Refahiye ilçesine bağlı Tekne köyü mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı otomobil ile BC 099 Almanya plakalı hafif ticari araç, Tekne köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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