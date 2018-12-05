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Erzincan'da durdurulan TIR'da 500 kilo eroin yakalandı!

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
Erzincan'da durdurulan TIR'da 500 kilo eroin yakalandı!

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.
Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Opereasyonlar devam ediyor

Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Şensoy ise tırdaki arama çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Durdurulan tırda ele geçirilen eroin yaklaşık 500 kilogram. Konuya ilişkin arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor." dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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