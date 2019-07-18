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Erzincan’da domates üretimi artıyor

Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan’da sebzecilikte gelişiyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
Erzincan’da domates üretimi artıyor

Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan’da sebzecilikte gelişiyor. Seralardan toplanan tonlarca ürün, kamyon ve tırlarla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe kat ederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Artan domates üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı domates üreticisi seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.


Üretim yapılan seralarda incelemede bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin amaçlarının Erzincan’ı bir sebze ve meyve merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Şahin, "Özellikle bu bölgede çevre illerin sebze deposu haline gelmek istiyoruz. O amaçla zaten hedeflerimizi koyduk. Burada örtü altı ve açık alanda sebze üretimini destekliyoruz. 2016 yılında 77 dekar olan kapalı alan 300 dekarı çıkmıştır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
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