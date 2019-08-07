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Erzincan’da destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:26
Erzincan’da destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek yönetici ve öğretmenlerle eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erzincan Sosyal Bilimler Lisesinde 11. sınıftan 12. sınıfa geçen toplam 70 öğrenciden 58’inin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına düzenli olarak katıldığını ifade eden Gün katılımın yüksek olmasının kendisini memnun ettiğini söyledi.


Son yıllarda Erzincan’da eğitim-öğretimle ilgili güzel gelişmeler olduğuna dikkat çeken Gün, elde edilen başarının birçok faktörü olduğunu; en önemli faktörün Destekleme ve Yetiştirme Kursları olduğunu söyledi. Gün "Bu kurslara yoğun katılım, ciddi planlama, okullardaki idareci ve öğretmenlerin fedakârca gayretleri, öğrencilerin ve velilerin başarıya olan inançları en önemli faktördür." dedi.


Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün 2018-2019 eğitim öğretim yılı YKS sonuçlarına göre Erzincan’dan ilk 1.000 ’de 6 öğrenci; ilk 5.000’de 34 öğrenci; ilk 10.000’de 40 öğrencinin olmasının bunun en önemli göstergesi olduğunu ve buradaki derecelerin farklı okullardaki öğrencilere ait olmasının hem eğitimciler için hem de öğrenciler için anlamlı mesajlar içerdiğini söyledi.


Eğitimcilerin şartlar ne olursa olsun çıtayı yükseltmeleri, gayret ettikleri zaman daha iyi dereceleri elde edeceklerine yürekten inanmaları; öğrenciler için ise hangi okulda olurlarsa olsunlar önce inanarak sonra sistemli çalışarak başarabileceklerini ifade eden Gün, ayrıca çalışmadıkları takdirde kesinlikle başarılı olamayacaklarını sözlerine ekledi.


Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi’nin bu yıl ilk defa Sosyal Bilimler alanından mezunlarını verdiğinibelirten Gün, "Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi’nin YKS sonuçlarına göre güzel puan alan öğrencilerin olması öğretmen ve idarecilerin motivasyonunu artırmakla birlikte Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi’nin ön plana çıkmasına vesile olmuştur." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:26
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