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Erzincan’da deprem şehitleri dualarla anıldı

Erzincan’da 13 Mart 1992’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri Terzibaba Mezarlığı’nda ki Deprem Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Erzincan’da deprem şehitleri dualarla anıldı

Erzincan’da 13 Mart 1992’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri Terzibaba Mezarlığı’nda ki Deprem Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.


Erzincan’da 13 Mart 1992 Ramazan Ayı akşamı saat 19.08’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 653 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 850 kişi de enkaz altında kalarak yaralanmıştı. Üzerinden 27 yıl geçen depremin yaralarını saran Erzincan’da yüreklerde yaşatılan deprem şehitleri, Terzibaba Mezarlığı’nda düzenlenen program ile yeniden hatırlandı.


Erzincan Terzibaba Mezarlığında bulunan 13 Mart 1992 Deprem Şehitleri anıtına Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle bir çelenk bıraktılar. Daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi mezarları başlarına karanfiller bırakıldı.


Burada bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; "Erzincan’da 1992’deki depremde 653 vatandaşımız hayatını kaybetti, deprem şehidi oldu. O gün, evlerimize, ocaklarımıza ateş düştüğü bir gündü. Birçok bina hasar gördü ve yıkıldı. Erzincan’da yeniden göç olayları yaşandı. O sarsıntının acıları devletimiz tarafından kısa sürede sarıldı. Maddi hasarlar ve binalar yerine geldi ancak kaybettiğimiz vatandaşlarımız maalesef geri dönmediler, kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz."


Depreme hazırlık açısından kentte çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getiren Başsoy, "Kullanılan malzemeler ve teknik yönden yapılan çalışmalar depreme daha dayanıklı binaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Erzincan, yatay gelişen ve Türkiye’de depreme en hazır illerden biridir." diye konuştu.


Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise Erzincan Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade ederek, şunları söyledi; "Artık geriye bakıp da çok hüzünlenmemek lazım. Allah’tan gelene boynumuz kıldan incedir, lakin kullanılan bir söz vardır ’Deprem öldürmez bina öldürür’. Burada Erzincanlı hemşehrilerimiz yapılan yapılarda gerekli tedbirleri almıştır. Binaların sağlamlığı bu afetlerden bizi koruyor. Erzincan’da depremden sonra yapılarımız daha güvenli hale getirilmiştir."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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