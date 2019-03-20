Erzincan’da çöp gazından, elektrik üretecek katı atık tesisi açıldı

Erzincan’da çöp gazından, elektrik enerjisi üretecek olan katı atık tesisi hizmete girdi.

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan Merkez ilçesi Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesinde 367 ada 18 parsel üzerinde bulunan 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan enerji üretim tesisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşundan bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Yıllardır vahşi depolama alanı olarak kullanılan bu bölgede her türlü tehdit vardı. Burayı Erzincan’a ve Erzincan Belediyesine katkı sağlayacak bir tesis haline dönüştürmek maksadıyla gece gündüz çalıştık. Çok kısa sürede “Yap-İşlet-Devret” modeliyle Erzincan Belediyemizin kasasından bir kuruş harcanmadan çok kısa bir sürede bugün itibariyle saatte 1,5 megavat elektrik, günlük 36 megavat elektrik üretilerek şehrimize kazandıracağız. Ayrıca 100 bin metrekare alanın tamamının ıslahı, ağaçlandırılması, otomatik sulama sistemi, çevre düzenlemesiyle bu bölgeyi Allah nasip ederse bir ay sonra yem yeşil bir alan olarak göreceksiniz” diye konuştu.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise katı atık tesisin Erzincan için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yaptığı konuşmada katı atık tesisinin çöpten metan gazı ile elektrik elde etmesinin yanı sıra doğuda bulunan tek eser olması yönüyle başarılı bir proje olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; “Erzincan Belediyesi ve İl Özel İdaresi meclislerinde çöp alanın ıslah edilmesine yönelik bir karar alındı. Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerimizin çöp alanın ıslah edilmesinde katkıları var. Emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.4,5 Milyon lira ile çöp depolama alanlarını ve çöp toplama makinelerini tedarik ederek hazır hale getirdik. Ardından Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy’a, bu alandaki çöpten enerji istediğimizi ve ıslah çalışmaları ile birlikte buradaki çalışmanın 1 yıl içerisinde tamamlanmasını istedik. Başkanımızda, bu çalışmayı bir yıldan daha kısa bir sürede 6 ayda bitirdi. Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzincan’da ki yaklaşık 6 bin konutun enerji ihtiyacının giderileceği katı atık tesisinin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Açılış merasiminin ardından Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, tesiste yaptıkları gezide; elektrik enerjisi üretecek olan makineyi çalıştıran düğmeye birlikte bastılar. Daha sonra ise tesisin bulunduğu bahçeye fidan dikti.

Atıklardan oluşan metan gazının doğaya salınımı ve atıklardan doğaya karışan sızıntı sularının engelleneceği tesiste, görüntü ve çevre kirliliğine yol açan çöp dağlarının da ortadan kalkması hedefleniyor.