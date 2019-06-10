Erzincan’da çobanın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü Erzincan’ın Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde bir çoban, hayvan otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Erzincan’ın Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde bir çoban, hayvan otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde bir çoban, koyun sürüsünü otlatmak için gittiği arazide üzerine yıldırım düşmesi sonucu sonucu hayatını kaybetti.

Çobanın bulunduğu yere sevk edilen arama - kurtarma ve sağlık ekipleri vücudunda yanıklar bulunan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.