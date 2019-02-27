Erzincan’da çiftçilere süt sığırı yetiştiriciliği eğitimi verildi Erzincan’da çiftçilere süt sığı yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Erzincan’da çiftçilere süt sığı yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Erzincan’ın Refahiye İlçesinde faaliyet gösteren Yurtbaşı, Olgunlar, Ekecik, Ulucak Köyü Tarımsal Kalkınma üyelerine, Refahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Engin Ertunç ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesindeki teknik personeli tarafından "Süt Sığırı Yetiştiriciliği Konulu Eğitim Semineri" verildi.

Verilen eğitim semineri kapsamında çiftçilere, Yem Bitkileri Yetiştirme, Süt Sığırı Çiftliklerinin Planlanması, Süt Sığırcılığında Mekanizasyon, Süt Sığırlarının Beslenmesi, Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi, Süt Sığırlarında Sağlıklı Süt Üretimi, Süt Sığırlarında Sağlık ve Hastalıklardan Korunma konularında bilgi verildi.

Yapılan sunumların ardından soru - cevap şeklinde devam edilen seminerde çiftçilerin Süt Sığırı Yetiştiriciliği ilgili merak ettikleri hususların cevaplandırılmasının ardından Can Köylere ait büyükbaş hayvan işletmesinin gezilmesiyle eğitim sona erdi.

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