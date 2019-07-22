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Erzincan’da bir günde üç yangın

Erzincan’da bir günde meydana gelen üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:47
Erzincan’da bir günde üç yangın

Erzincan’da bir günde meydana gelen üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İlk yangın olayı, saat 12.35’te İzzetpaşa Mahallesi 823. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri, yangında ahşap inşaat malzemeleri ile meyve ağaçlarının yandığını belirtti.


İkinci yangın olayı ise Mengücek Mahallesi 1327. Sokak’ta saat 14.25’te meydana geldi. Bir apartmanın 1. katında çıkan yangın, kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumanın kapladığı apartmandan kadınların kaçışları ise kameralara yansıdı.


İzzetpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangında da bir depo alev alev yandı. Erzincan İtfaiye Müdürlüğü iletişim birimine gelen yangın ihbarı üzerine ekipler, kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin depo içerisindeki diğer malzemelere sirayet etmesini önledi. Yangın yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, soğutma işlemi yapıldı.


Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:47
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