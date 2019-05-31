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Erzincan’da bayram dolayısıyla trenlerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesinde trenlerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:31
Erzincan’da bayram dolayısıyla trenlerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesinde trenlerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.


TCDD Erzincan Garı İşletme Müdürü Kenan Aydın, tren seferlerinde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirterek, “Şu anda birçok trenimiz yüzde yüz dolu. Kars’tan gelip Ankara’ya hareket eden Doğu Ekspresi Erzincan Garı’na girmiş durumda. Görüyorsunuz perondaki yoğunluğu. Okulların tatil olması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla şu anda trenlerde doluluk oranı yüzde yüz. Her geçen gün trenle seyahat eden yolcu sayımız artıyor. Bundan da hepimiz mutluluk ve sevinç duyuyoruz” dedi.



“Doğu Ekspresi yaz aylarında da Doğu’nun cazibesi oldu”


TCDD’nin Ankara- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferleri kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da büyük ilgi görüyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Erzincan ve Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Foto-tur düzenleyen çok sayıda grup da, Doğu Ekspresi ile Doğu’ya gelmeyi sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:31
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