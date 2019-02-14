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Erzincan’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Erzincan’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Düzenlenen toplantıda, özellikle gençlerin her türlü uyuşturucu maddeden uzak tutulması adına alınan ve alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.


Vali Ali Arslantaş başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Salonunda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Çerçevesinde hedeflerinin ele alındığı toplantıda; Erzincan özelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu yöndeki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda bağımlılıkla mücadelede kapsamında ilimizde yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.


Toplantının sonunda konuşma yapan Vali Ali Arslantaş, yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirterek; “yıl içerisinde yapmış olduğumuz uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, toplantılarında, sahada kolluk kuvvetlerimizin verdiği mücadele olsun tamamında gördük ki uyuşturucu arzına dair bir mücadele var. 2019 yılı içerisinde uyuşturucuya olan talebi sıfıra indirecek çalışmaları hep birlikte icra edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bu illete daha bulaşmadan kurtarmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Devletimizin uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlığı, uyuşturucunun terör örgütlerinin finansmanını sağlama noktasındaki bilinciyle bu finansmanı kesme hususundaki ciddiyetini bir kere daha göstermiş olduk.” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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