Erzincan’da okullar tatil mi? Erzincan’da 9 Ocak kar tatili açıklaması var mı

Erzincan'da bugün tatil edilen okullar yarın da tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Erzincan da yer aldı. Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Erzincan'da okullar yarın tatil mi? Erzincan Valiliği 9 Ocak Çarşamba okullar yarın tatil olacak mi? sorularını sormaya başladı.

Kar yağışı nedeniye Erzincan'da bugün okullara kar tatili verildi. Erzincan’da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 8 Ocak Salı günü ara verildi. Erzincan’da okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu ve yoğun kar nedeniyle Erzincan’da okullar tatil edili. Erzincan Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulları bugün tatil etti. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir” denildi. Valilik, engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ile hamile çalışanların izinli sayılacağını bildirdi.

Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

Erzinca'da kar etkili olmasıyla birlikte Erzincan Valiliği, il genelinde (yarın) 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Erzincan'da yarın (9 ocak Çarşamba) okullar tatil olacak mı? sorusuna henüz Erzincan Valiliği cevap vermedi.