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Erzincan'da 76 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde jandarma ekipleri ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 76 yabancı uyruklu kişiyi yakalandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:13
Erzincan'da 76 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Erzincan-Erzurum karayolunda uygulama yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini belirledi.

Yabancı uyrukluları taşıyan minibüs sürücüleri T.A. (28) ile M.S. (29) gözaltına alındı.

Sürücülerin üzerilerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce aynı bölgede yol kenarına bırakılan 7'si çocuk, 3'ü kadın 53 yabancı uyruklu tespit edildi.

İhtiyaçları karşılanan 76 yabancı uyruklu Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:13
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