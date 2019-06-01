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Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel sulama hibesi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel sulama projeleri için hibe verildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel sulama hibesi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel sulama projeleri için hibe verildi. 2019 yılında projesi bugüne kadar kabul edilen 59 çiftçi, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile sözleşme imzaladılar.


İmza töreninde konuşan İl Müdürü Murat Şahin, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün uygulamış olduğu Bireysel sulama Projelerinin Desteklemesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, 2019 yılında İlimizde bugüne kadar 59 sulama projesi sahibi çiftçimizle sözleşme imzaladık. 68 projenin tutarı 1.269.246 TL olup, ödenecek hibe tutarı 634.623 TL’dir. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bakanlığımızca Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Desteği verilmektedir. Hibe desteği verilen çiftçilerimizle sözleşmeleri imzalanmıştır. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Çiftçiler ise projelerinin kabul edilmesinde dolayı mutluluklarını dile getirerek, İl Müdürü Şahin’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
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