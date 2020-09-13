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Korona Virüs Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı
Korona Virüs

Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı

Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sonucu toplum sağlığının risk altına girmesi nedeniyle kentte 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:35:00 -
Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların rehavete kapılması ve tedbirlere uymaması nedeniyle ülkemizde yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bazı illerde olduğu gibi Erzincan'da da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı alındı.

7 saat sokağa çıkmak yasak

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Öte yandan bu kararla birlikte söz konusu vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişleri ile cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına da yasak getirildi.

Kurallara uyulmazsa para cezası ve adli işlem var

Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar arasında ise, alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılması da yer alıyor. Sorgulama sonucu durumu uygun olmayan vatandaşların söz konusu mekanlara girişleri engellenecek ve kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacak. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ise para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre adli işlem başlatılacağı da alınan kararlar arasında yer alıyor.

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