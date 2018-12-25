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Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

25 Aralık 2018 Salı 18:04
Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araziye bırakılan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Dereyurt köyü mevkisinde bir grup insanın arazide olduğu ihbarını aldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları kimlik kontrolü ve inceleme sonucunda yasa dışı yollarla yurda geldikleri belirlenen 2'si Bangladeş, 9'u Pakistan, 29'u ise Afganistan uyruklu olan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:04
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