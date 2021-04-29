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Korona Virüs Erzincan'da 4 kişi karantinaya alındı
Korona Virüs

Erzincan'da 4 kişi karantinaya alındı

Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişinin yurtta karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:10:00 -
Erzincan'da 4 kişi karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi, cezai işlem uygulandıktan sonra yurtta karantinaya alındı.

Kentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamasında, test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olup da karantinada olması gereken 4 kişinin evinde olmadığı belirlendi.

Polislerce yakalanıp haklarında adli ve idari işlem yapılan 4 kişiye, izolasyon ve karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Bu kişiler daha sonra teslim edildikleri sağlık görevlilerince Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ait yurdunda karantinaya alındı.

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