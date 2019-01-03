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Erzincan'da 4 günlük bebek ölü bulundu

Bebeğin anne ve babası, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

03 Ocak 2019 Perşembe 16:11
Erzincan'da 4 günlük bebek ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da annesinin yanında uyuyan 4 günlük bebek ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahim S. (31) ile 7 yıldır imam nikahlı yaşayan Yasemin K. (37), 4 gün önce ikinci çocuğunu kentteki bir hastanede dünyaya getirdi.

Yunus Emre Mahallesi 568 Sokak'taki evine gelen anne Yasemin K. ile baba Abdurrahim S, sabah uyandıklarında bebeklerini hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin anne ve babası, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Annenin, bebeğini gece ağlayınca emzirmek için beşikten yanına aldığını, uyuyakaldıklarını, sabah uyanınca hareketsiz olduğunu fark ederek yakınlarına haber verdiklerini söylediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:11
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