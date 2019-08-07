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Erzincan'da 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi

Erzincan-Erzurum kara yolunda durdurulan tırın dorsesinde 36 kilo 884 gram eroin bulundu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
Erzincan'da 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında İran plakalı tırı durdurdu.

Tırda Narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı aramada dorse kısmındaki pvc ham maddesinin içine gizlenmiş 64 paket halinde 36 kilo 884 gram eroin bulundu

Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu J.A.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki günde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 80 kilogram eroinin ele geçirildiğini söyledi.

Şenşoy, uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek "Arkadaşlarımız dün 42 kilo 500 gram, bugün de 36 kilo 884 gram eroin maddesi ele geçirdi. Erzincan emniyeti olarak yine sokak satıcılarına yönelik başarılı çalışmalarımız devam ediyor. En önemlisi çocuklarımızı bu uyuşturucu illetinden kurtarmaya çalışmak. Terör örgütlerine maddi finans sağlayan her türlü uyuşturucu şebekesi ile mücadelemiz sürecek." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
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