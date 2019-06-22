0553 313 94 23

Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşının cesedi kazan dairesinde bulundu

Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşı rütbesindeki askerin cesedi gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşının cesedi kazan dairesinde bulundu

Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşı rütbesindeki askerin cesedi gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu. Hemen yanı başlarında yaşanan ölüm hadisesine aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise halı sahada futbol oynamaya devam etti.


Olay bugün gece saatlerinde Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından drone destekli olarak ta aranan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu. Apartman görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.


Cesedi bulunan evli Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın bir süre önce geçici görevle Amerika Birleşik Devletlerine görevlendirildiği belirtildi.



“Yanı başlarındaki ölüm hadisesine aldırış etmeden halı sahada futbol oynamaya devam ettiler”


Öte yandan, ölüm hadisesinin yaşandığı, polislerin inceleme yaptıkları sırada halı sahada futbol oynayan vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Hemen yanı başlarında meydana gelen olaya aldırış etmeyerek halı sahada futbol oynayanlar kaleye kim geçecek, ne kadar süreyle kalede duracak polemiği yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    1. El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    2. Berat Albayrak'tan "aile saadeti"..
    3. Van’da uyuşturucu operasyonu
    4. Vecihi Hürkuş, Bursa’da sahnelendi
    5. Türkiye’den Afrin bölgesinde irfan ve..
    6. Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’..
    7. Vali Çağatay’dan eşi ve bebeği vefat..
    8. Samandağ’ın son demirci ustası yıllara..
    9. Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü..
    10. Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak
    11. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Mantı: “Adana’yı tasarım üssü haline..
    13. Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir..
    14. JAK Timleri’nin Araklı’daki selde..
    15. Aydın’da ıslak Haziran
    16. Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent..
    17. Adaylar vaatlerini sıraladı, uzmanlar..
    18. GÜNDEM / 22 Haziran 2019
    19. (ÖZEL) “Darbe” tatlısı ’sütlü nuriye’
    20. Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!