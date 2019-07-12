Erzincan’da 251 şehit anısına 251 adet fidan toprakla buluştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Erzincan’da düzenlenecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında, şehitlerin bu toprakların bizim olduğunu cümle âleme haykırmak için toprağa vurulan mühürler olduğunu belirten Vali Arslantaş, her bireyin dikmiş olduğu fidana sahip çıkarak, şehitlerimizin anısının yaşatmasını temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua edilerek, 251 fidan Vali Ali Arslantaş beraberindeki protokol mensupları ve vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu.