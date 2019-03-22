Erzincan’da 181 kursiyer çiftçi sertifikalarını aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen tarımsal kurslara katılarak belge almaya hak kazanan 181 çiftçiye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan sertifika törenine, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek ve kursiyerler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin; “Eğitim programımız boyunca Süt Sığırı Yetiştiricisi kursunda 49 kişi, Koyun Yetiştiriciliği kursunda 24 kişi, Arıcılık kursunda 50 kişi, Meyve Bahçelerinde Gübreleme kursunda 16 kişi ve Kadın Çiftçilere Hijyenik Süt Üretimi kursunda 42 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.Toplamda ise 181 kişiye eğitim verilmiştir. Tarımdaki en önemli unsurlardan biri sektörde çalışan kesimin eğitim durumu ve demografik yapısıdır. Tarımda verim ve kalitenin artırılması açısından sektörde istihdam edilen nüfusun genç ve eğitimli olması, yeniliklere açık olması ve kendini yenileyebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu göz önünde tutan Bakanlığımız bu kapsamda tarım sektöründe genç nüfusun istihdam edilmesi için büyük bir gayret ve emek harcamaktadır. Eğitim programımıza sağladıkları desteklerden dolayı İşkur İl Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, programda görev alan personellerimize ve eğitim programına katılarak belge almaya hak kazanan tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

Sertifika töreninde konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan’ın ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli sektör olduğuna dikkat çekerek, sektöre yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını söyledi. Erzincan tarımı için Erzincan Belediyesi olarak yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Başsoy, yeni bir kesimhane ile hayvan pazarının hafta başında çiftçilerin hizmetine sunulduğunu söyledi. Belediye Başkanı Başsoy, yeni süt işleme tesislerinin de ihalelerinin yapıldığını ve inşaatın yakında başlayacağını müjdeledi. Erzincan tarım sektöründe bitkisel üretimde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın büyük bir girdi maliyeti oluşturduğunu kaydeden Başkan, sulamada kullanılan elektrik maliyetinin üçte birinin Erzincan Belediyesi tarafından karşılanarak çiftçilere destek olacaklarını söyledi.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise konuşmasında, tarımda genç nüfusun istihdam edilmesinin büyük bir önem taşıdığını, gençlerin önünü açmak ve genç nüfusu tarımda istihdam ederek üretime katkı sağlamaları için bu alanda hükümet olarak yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi. Çakır, Binali Yıldırım’ın ve diğer yetkililerin Erzincan’ın ve Erzincan tarımının gelişmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı törende yaptığı konuşmada, son yıllarda Erzincan Valisi Ali Arslantaş liderliğinde tarım sektörüne çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade ederek Erzincan’ın bu alanda büyük gelişmeler kaydettiğini vurguladı. Uygulanan projelerin tamamlanmasının ardından Erzincan tarım sektöründe büyük bir ivmenin yaşanacağını kaydeden Ayrancı, önümüzdeki yıllarda girişimcilerin de bu alanda yatırımlara ağırlık vereceğini söyledi. Genç nüfusun tarımda istihdam edilmesinin tarımsal verim ve kalitenin artırılmasında, modern tarım ilkelerinin yerleşmesinde büyük bir etken olacağını kaydeden Vali Yardımcısı Ayrancı, tarım teşkilatının da bu alanda büyük emek sarf ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.