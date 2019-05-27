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Erzincan’da 176 bin hektar alanın tamamı 2021’e kadar toplulaştırılacak

Erzincan’da arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek 176 bin hektar alanın 2021’e kadar toplulaştırılacağı kaydedildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:27
Erzincan’da 176 bin hektar alanın tamamı 2021’e kadar toplulaştırılacak

Erzincan’da arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek 176 bin hektar alanın 2021’e kadar toplulaştırılacağı kaydedildi.


Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır.


Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.


Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.


Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Mevlüt Aydın, Erzincan’da 176 bin hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırmalarının 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiği söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:27
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