Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

12 Temmuz 2019 Cuma günü başlayacak etkinlikler 14 Temmuz 2019 Pazar günü son bulacak.

Erzincan Valiliğince etkinlik programı şu şekilde açıklandı:

“Cuma günü: Saat 12.30 İl Müftülüğü ve Belediye Başkanlığının koordinasyonunda Dörtyol Cumhuriyet Meydanında Cuma Namazının kılınması.

Saat 14.30-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloj Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisinin açılışı.

Saat 15.30’da Orman İşletme Müdürlüğünce Ekşisu Mesire Alanı karşısında şehitlerimiz için Hatıra Ormanında fidan dikimi programı.

Saat 20.00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Merkez Spor Salonunda düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası programı.



13 Temmuz Cumartesi: Saat 13.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Millet Bahçesinde düzenlenen resim sergisinin açılışı.

Saat 14.30’da İl Müftülüğünce Müftülük Konferans Salonunda anma programı düzenlenecek.

Saat 18.00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Geçit Demet evler Mahallesi Sürücü Pistinde Tekerlekli Paten Slalom Yarışması düzenlenecek.

Saat 20.00’da kurumlar arası voleybol turnuvası programı.



14 Temmuz 2019 Pazar: Saat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Merkez Spor Salonunda Erzincan Gençler Basketbol İl Birinciliği Turnuvası programı.

Saat 20.00 kurumlar arası voleybol turnuvası programı.

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