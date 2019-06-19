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Erzincan’da 140 kişiye ekmek kapısı açılıyor

Erzincan’da, fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünlerin tasarım ve üretimini gerçekleştirme üzerine kurulan fabrikada, 140 kişiye istihdam açılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
Erzincan’da 140 kişiye ekmek kapısı açılıyor

Erzincan’da, fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünlerin tasarım ve üretimini gerçekleştirme üzerine kurulan fabrikada, 140 kişiye istihdam açılıyor.


Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen bir Telekom şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman, şuan için 40 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın ihracatına yönelik bilgi alarak, işletme sahiplerinin istek ve taleplerini dinlediler.


Fabrika üretim sahasını gezen Vali Ali Arslantaş, haberleşme ağlarına ait bağlantı ekipmanları üzerine çalışan fabrika çalışanlarıyla da görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Fabrikada yürütülen hizmetlere yönelik bilgi veren Fabrika Müdürü Rıdvan Alaz; alt taşeronlar, vendorlar, internet sağlayıcıları ile operatör, entegrator, inşaat, data center, güvenlik ve yazılım firmalarına hizmet verdiklerini belirterek, ilerleyen süreçte 140 kişilik istihdam ile yıllık 4 milyon dolarlık bir üretim hedeflediklerini kaydetti.


Vali Arslantaş iseOrganize Sanayi Bölgesiyle Erzincan’ın, bölgede cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade ederek, istihdamın artırılması, Erzincan’ın kalkınması ve yatırımların gerçekleştirilmesi noktasında destek veren tüm yatırımcı firmalara teşekkürlerini ileterek, Fabrika Müdürü Rıdvan Alaz’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
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