Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35 dereceyi görecek
Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan ve Iğdır’da bugün termometreler 35 dereceyi görecek.03 Haziran 2019 Pazartesi 08:49
Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan ve Iğdır’da bugün termometreler 35 dereceyi görecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu,Kars ve Ardahan çevreleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları; Erzincan’da 19, Tunceli’de 12, Erzurum’da 11, Ardahan’da 9, Kars ve Ağrı’da 10, Iğdır’da 18 derece olarak ölçüldü.
Günün beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır’da 35, Tunceli’de 31, Erzurum ve Ağrı’da 28, Kars ve Ardahan’da 26 derece.
Meteoroloji, bugün Erzincan ve Iğdır’da 35 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle ’güneş çarpması’ uyarısında bulundu.
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